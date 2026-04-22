Frühkoordinierung – so heißt in der Bundesregierung der Versuch, große Streitfragen vorab zu klären, ehe sich Ministerien und Verbände darüber hermachen. Das kann die Regierungsarbeit geschmeidiger machen, ist aber auch eine Blackbox. Denn was aus den Entwürfen des einen oder anderen Gesetzes so wird, bleibt verborgen. Bis sie dann irgendwann in die offizielle Ressortabstimmung gehen. Wie etwa jetzt zentrale Energievorhaben aus dem Hause von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU): die neuen Regeln für Stromnetze oder die Details für den Bau neuer Gaskraftwerke.