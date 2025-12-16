Am Dienstag traf Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche in Jerusalem ihren israelischen Amtskollegen Nir Barkat, zum dritten Mal schon, wie sie gleich am Anfang ihrer gemeinsamen Pressekonferenz betonte. Erst hätten sie in Paris, dann in Berlin miteinander gesprochen – und jetzt sei sie „mit einer großen Delegation“ nach Israel gereist. Die beiden Staaten seien eng verwoben, gesellschaftlich, kulturell und natürlich „sicherheitspolitisch“, sagte Reiche. Und genau hier, bei der Sicherheit, soll wohl ein Schwerpunkt ihres Besuchs liegen.
WirtschaftsministeriumReiche rüstet auf
Lesezeit: 3 Min.
Lange hat sich die Bundeswirtschaftsministerin rargemacht, jetzt wirkt sie geradezu omnipräsent. Doch wo immer sie auftritt, ein Thema verfolgt sie: die Frage der Verteidigungsfähigkeit.
Von Michael Bauchmüller und Kristiana Ludwig, Jerusalem/Berlin
Exklusiv
