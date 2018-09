Donald Trump: mehr Patriotismus für 3,9 Milliarden Dollar

Trumps Flugzeuge sollen amerikanischer, patriotischer sein als die, in denen schon Obama saß. Die seit den 1960er-Jahren unter US-Präsidentenfliegern gängigen Farben - mittelblau, hellblau und weiß - will Trump durch rot, weiß und blau ersetzen. Passend zu den Nationalfarben. Wie auch so oft nach Gesprächen lobte der US-Präsident seinen eigenen "Deal" bei Verhandlungen: Die USA müssen für die beiden Flieger 3,9 Milliarden Dollar an Boeing zahlen.