Die Regierung unbeliebt, Reformen blockiert, AfD und Linke auf dem Vormarsch: Wie soll es nun weitergehen mit diesem Land? Ein Unternehmer, ein Manager, eine Gründerin und der Kreativchef einer Werbeagentur hätten da ein paar Ideen.

Wenn es um den Standort Deutschland geht, werden für den Unternehmer Martin Herrenknecht selbst Blumenkübel zur zentralen Frage. Im vergangenen Jahr ließ die Gemeinde Schwanau, zu der der Ortsteil Allmannsweier gehört, wo die Herrenknecht AG ihren Hauptsitz hat, in einer Durchfahrtsstraße zur Verkehrsberuhigung Pflanzentröge aufstellen. Dem 84-jährigen Tunnelbohrunternehmer gefiel das gar nicht. Die Kübel waren für ihn nicht bloß lästig, sondern eine Gefahr für seine Beschäftigten auf dem Weg zur Arbeit. Und weil Herrenknecht – ähnlich wie die Stahlkolosse, die seine Firma baut – erst richtig in Fahrt kommt, wenn sich ihm etwas in den Weg stellt, ließ er einige Tröge kurzerhand entfernen und auf das Firmengelände schaffen.