Paolo Gentiloni, Kommissar für Wirtschaft und Währung, während eines Meetings der europäischen Finanzminister in Brüssel am Montag, dem 20 Januar 2020.

Die Regeln für solide Haushaltsführung in den Euro-Staaten könnten reformiert werden - mal wieder. Dem zuständigen EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni schwebt vor, Regierungen mehr Spielraum für Investitionen zu geben, vor allem in den Klima- und Umweltschutz. Doch dieses Ansinnen ist umstritten, auch innerhalb der EU-Kommission. Am Mittwoch fiel der Startschuss für den Reformprozess: Die Brüsseler Behörde präsentierte eine lang erwartete Analyse zu den Stärken und Schwächen dieser Haushaltsregeln, des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Nun will sich die Kommission mit Notenbankern, Wissenschaftlern, nationalen Regierungen und Parlamenten beraten, bevor Gentiloni bis Jahresende eventuell Änderungen vorschlägt.

Der frühere italienische Premierminister sagte am Mittwoch, dass sich die Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik im vergangenen Jahrzehnt geändert hätten - und sich darum auch die Haushaltsregeln ändern sollten: "Stabilität bleibt ein wichtiges Ziel, aber genauso wichtig ist es, Wachstum zu unterstützen und insbesondere die immensen Investitionen zu ermöglichen, die für den Kampf gegen den Klimawandel nötig sind." Die Kommission zog in ihrer 20-seitigen Untersuchung zu den Wirkungen des Stabilitätspakts eine gemischte Bilanz: Zwar seien die Haushaltsdefizite der 19 Staaten mit der Euro-Währung seit Finanzkrise gesunken. Doch einige Länder schöben weiter einen sehr hohen Schuldenberg vor sich her, und die Unterschiede beim Schuldenstand zwischen den Staaten seien groß.

Der 1997 eingeführte und mehrfach geänderte Pakt schreibt vor, dass das Haushaltsdefizit drei Prozent der Wirtschaftsleistung nicht überschreiten darf. Der Schuldenstand soll höchstens 60 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen, was allerdings nur zehn Euro-Staaten erfüllen. In Italien, dem Heimatland des Währungskommissars, beträgt der Wert 136 Prozent. Ist der Fehlbetrag im Haushalt zu hoch, startet ein Defizitverfahren, in dem sich die Regierung verpflichtet, die Verstöße abzustellen. Im vergangenen Sommer endete solch ein Verfahren gegen Spanien; seitdem läuft keins mehr.

Klingt erfreulich, doch in ihrer Analyse klagt die Kommission, dass die Regierungen in der Euro-Zone staatliche Investitionen gekappt haben. Dies bremst das Wachstum der Wirtschaft. Außerdem hätten viele Regierungen pro-zyklische Haushalte aufgestellt: Während der Krise sparten sie und belasteten damit die Konjunktur noch weiter, und im Aufschwung versäumten sie, die Ausgaben zu senken und Schulden abzubauen. In den kommenden Monaten will die Behörde mit allen Beteiligten diskutieren, ob Änderungen beim Stabilitätspakt bei beiden Problemen helfen könnten. Außerdem wird debattiert, ob der Pakt einfacher und verständlicher gestaltet werden kann, denn nach diversen Reformen ist das Regelwerk sehr kompliziert und schwer durchschaubar.

Umstritten ist vor allem, ob der Pakt Regierungen mehr Spielraum für Investitionen gewähren sollte. Zum einen, um das Wachstum anzuschieben, zum anderen, um die ehrgeizigen Klimaschutzziele der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu erreichen. Grüne Investitionen könnten dann etwa bei Haushaltsdefiziten herausgerechnet werden. Für solche und ähnliche Anpassungen ist es nicht einmal unbedingt nötig, dass die Kommission neue Gesetze vorschlägt und den eigentlichen Stabilitätspakt aufschnürt. Denn dieser beinhaltet bereits Klauseln, die staatliche Investitionen fördern sollen. Diese Klauseln sind allerdings sehr restriktiv gehalten. Ein Weg, das zu ändern, wäre, dass die Kommission ihre Anwendungsregeln anpasst. "Man kann viel machen, nur indem man diese Regeln anfasst", sagt ein hoher Kommissionsbeamter.

Ein Konsens für die Reformen ist zur Zeit nicht in Sicht

Währungskommissar Gentiloni spricht sich für mehr Flexibilität aus. Doch ist der italienische Sozialdemokrat nicht alleine für den Euro zuständig. Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis kümmert sich ebenfalls um die Gemeinschaftswährung. Und der Christdemokrat aus Lettland hält nicht viel von Lockerungsübungen und großen Umbauten. Bevor ein Reformprozess gestartet werde, "müssen wir wissen, dass wir ihn mit besseren Regeln abschließen können als den heutigen", sagte er kürzlich nach einem EU-Finanzminister-Treffen.

Tatsächlich würde es sehr schwierig werden, unter den Mitgliedstaaten einen Konsens für bestimmte Reformen herzustellen. In den Hauptstädten gehen die Meinungen weit auseinander, in welche Richtung sich der Pakt entwickeln soll. Länder mit hohen Schulden und schwachem Wachstum wie Italien fordern mehr Flexibilität. Staaten wie die Niederlande, die viel Wert auf Haushaltsdisziplin legen, klagen dagegen, dass die Kommission den Stabilitätspakt schon jetzt zu nachsichtig anwende.

Immerhin sind sich die Regierungen weitgehend einig, dass der Pakt inzwischen sehr kompliziert sei. Doch auch eine Vereinfachung dürfte politisch heikel werden. Ein EU-Diplomat aus dem Lager der sparsamen Staaten sagt, Vereinfachung klinge gut, aber er fürchte, dass der Pakt unter diesem Schlagwort aufgeweicht werden könnte. Ein anderer Diplomat aus dem gleichen Lager klagt, dass die Debatte über grüne Investitionen, die gefördert werden müssten, in die Irre führe: "Welche Staatsausgaben sind grün und welche nicht?"

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber sieht das ähnlich: "Sobald wir anfangen, bestimmte Arten von Investitionen herauszurechnen, öffnen wir die Büchse der Pandora. Auch für nachhaltige Investitionen gilt: Schulden sind Schulden."