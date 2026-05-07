Dieser Freitag wird in die Geschichte der privaten Altersvorsorge in Deutschland eingehen. Läuft alles wie geplant, wird nach dem Bundestag auch der Bundesrat der Reform der privaten Altersvorsorge zustimmen. Die neue staatlich geförderte Vorsorge soll von 2027 an einfacher, günstiger und renditestärker werden und die ungeliebte Riester-Förderung ablösen. Doch was ändert sich konkret für Sparerinnen und Sparer? Was wird besser, was womöglich schlechter?