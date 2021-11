Interview von Claus Hulverscheidt und Philipp Selldorf

An der Wand des Konferenzraums in der Kölner Agentur Sports 360 hängt ein gerahmtes Toni-Kroos-Trikot mit der Rückennummer 2023. Es ist das Jahr, in dem der Vertrag des Fußballers bei Real Madrid ausläuft - bis dahin also muss Volker Struth eine Anschlussverwendung für seinen vielleicht prominentesten Klienten gefunden haben. "DANKE!", hat Kroos daruntergeschrieben. Struth, der in einer ärmlichen Arbeitersiedlung vor den Toren Kölns aufwuchs, kickte selbst in Straßen- und Vereinsmannschaften und ist heute Deutschlands mächtigster Spielerberater. Mit seinen zwei Dutzend Mitarbeitern betreut er rund 80 Fußballer, darunter Marco Reus, Mario Götze, Timo Werner und auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Vor wenigen Wochen hat der 55-Jährige seine Autobiografie veröffentlicht. Titel "Meine Spielzüge".