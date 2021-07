"Ich will keinen Reichtum bekämpfen, sondern Armut." Verena Bentele leitet den größten Sozialverband in Deutschland.

Interview von Thomas Öchsner und Paulina Würminghausen

Wenn Verena Bentele, 39, ein Ziel erreichen möchte, ordnet sie diesem so gut wie alles unter. Das war schon damals als Spitzensportlerin so: Die blinde Biathletin und Langläuferin gewann zwölf Mal Gold bei den Paralympics. Die Ausdauer kann sie für ihren jetzigen Job ebenfalls gut gebrauchen: Heute ist sie die Präsidentin des größten Sozialverbands in Deutschland, dem VdK. Im Videotelefonat steht sie zwischendurch auf, um eines ihrer kleinen Helferlein zu zeigen: ein Farberkennungsgerät. Sie hält es sich an ihre Bluse. "Beiges Hellgrau", sagt eine mechanische Stimme. Geräte wie dieses ersetzen Bentele die Augen - und helfen ihr, sich unabhängig im Alltag zurechtzufinden.