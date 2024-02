Laura Dekker brach 2010 mit 1000 Euro in Gibraltar auf und segelte mit 14 Jahren allein um die Welt. Sie spricht über das Leben auf dem Wasser, das Loslassen als Mutter und darüber, was Nervenkitzel mit Freiheit zu tun hat.

Interview von Inga Rahmsdorf

Es kommt selten vor, dass Laura Dekker nicht auf ihrem Segelschiff ist. Zurzeit aber liegt es wegen Reparaturen in einem niederländischen Hafen. Dekker ist als 14-Jährige allein um die Welt gesegelt, als jüngster Menschen jemals. Heute ist sie 28 und betreibt mit ihrem Partner ein Segelschulschiff, auf dem sie mit ihren zwei Kindern auch leben. Zum Gespräch lädt sie nach Medemblik am Ijsselmeer, wo sie für ein halbes Jahr wohnen. Dekker hatte seit 20 Jahren nicht mehr so lange Zeit festen Boden unter den Füßen. "Viel zu lang!", sagt sie, "Ich vermisse unser Boot, den Wind, das Wetter." Während des Gesprächs lacht sie viel und ist über zwei Stunden voll konzentriert, obwohl ihr einjähriger Sohn in der Wohnung herumtobt.