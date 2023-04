Interview von Michael Stallknecht

Wer ins Büro von Andreas Schessl will, muss erst mal die richtige Klingel finden. Am Schild eines Hauses im Münchner Stadtteil Bogenhausen stehen mehrere Namen von Konzertveranstaltern und -agenturen. Sie allen gehören inzwischen zum Firmenverbund von Schessl, der seit 1984 mit München Musik das Musikleben in der bayerischen Hauptstadt prägt, vor allem im Bereich klassischer Konzerte. Mit seinen anderen Firmen agiert er längst über die Stadt hinaus, auch in angrenzenden Genres.