Reden wir über Geld:"Ich hebe mir die Angst für später auf"

Von Hans von der Hagen und Verena Mayer

Die Sportlerin Anna von Boetticher trifft man meistens in der Nähe von Wasser. Die 52-Jährige hat 34 deutsche Rekorde im Apnoetauchen aufgestellt, also im Tieftauchen ohne Sauerstoffflasche, und schult die Kampfschwimmer der Bundeswehr. Zum Interview kommt die in Berlin lebende Münchnerin ins Café neben dem Buchladen, den früher ihre Mutter betrieben hat. Um die Ecke ist der Landwehrkanal.