1. August 2019, 18:53 Uhr Reden wir über Geld "Ich könnte mehr Steuern zahlen"

Der österreichische Bestsellerautor Marc Elsberg erzählt, wie er Phasen der Arbeitslosigkeit überstand, warum der Kapitalismus auf einem Rechenfehler beruht - und wie die Welt gerechter werden könnte.

Interview von Fabrice Braun

Das ehrwürdige Café Tomaselli in Salzburg ist das älteste Kaffeehaus Österreichs - so viel heile Welt ist ein eher unerwarteter Ort für einen Treffpunkt mit einem Autor, der sich in seinen Bestsellern wie "Blackout" vor allem mit Katastrophenszenarien beschäftigt. Marc Elsberg, 52, der in Wien wohnt und für einen Vortrag in Salzburg ist, redet diesmal aber über sein neues Lieblingsthema: Wirtschaft. Ins Stocken gerät er nur, wenn er sich nicht entscheiden kann, ob er lieber Sachertorte, Schwarzwälder-Kirsch oder einen ganz ...