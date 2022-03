Interview von Claus Hulverscheidt und Kathrin Werner

Florence Given strahlt - kein Wunder, denn sie hat gerade ihren ersten Roman fertiggestellt. Bekannt geworden ist die 23-jährige Illustratorin, Autorin, Internet-Influencerin und Berufsfeministin aber mit einem Sachbuch, das sich schon mehr als 400 000 Mal verkauft hat und soeben auch auf Deutsch erschienen ist. Titel: "Frauen schulden dir gar nichts". Given spricht per Videokonferenz aus England, im Hintergrund hängt eine der Zeichnungen, die sie bekannt gemacht haben: eine Frau in sexy Stiefeln, die sich rauchend aus dem Fenster lehnt. "Off for a shag" steht daneben - frei übersetzt: "Auf dem Weg zum Poppen".