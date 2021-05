Interview von Barbara Hordych

Statt seiner üblichen Arbeitskleidung, Anzug und Krawatte, trägt Alexander Krist, 45, an diesem Vormittag in seinem Theater "Kristelli" am Fuß des Münchner Olympiabergs Jeans und Sweatshirt. Energiegeladen umrundet er Stühle und Tische auf dem Weg zur Bühne, führt zu einem silbern glitzernden DeLorean DMC-12, Leinwand-Held in dem Kinohit "Zurück in die Zukunft". Ein passendes Gefährt für einen Zauberer, dachte sich Krist. In dem Auto sollen die Zuschauer in Krists neuer Show auf Zeitreise gehen können. Doch die muss noch warten.