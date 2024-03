Von Ann-Kathrin Nezik, New York

In einem der populärsten Unterforen der Onlineplattform Reddit bitten Nutzer einander um Rat: Bin ich ein Arschloch, weil ich auf der Hochzeit meiner besten Freundin keinen BH tragen will? Oder meiner 14-jährigen Tochter sagen will, dass sie nur ziemlich durchschnittlich aussieht? So lauten nur zwei von Tausenden Fragen, die Nutzer im sogenannten Subreddit "Am I the asshole" posten. In guten Momenten ist die Website dort noch so, wie das ganze Internet einmal sein wollte: eine Spielwiese für Freigeister, die sich über Gott und die Welt austauschen.