Von Elisabeth Dostert, Düsseldorf

Was siegen will, muss leicht sein, Ressourcen wie Wasser und Metalle sparen. Kunststoffe sind leicht. Schön muss das Produkt nicht sein. Das ist das Bodenmodul für den Trockner von Miele auch nicht. "Den Preis für das schönste Produkt hätten wir sicher nicht bekommen", sagt Rainer Lenzen , der beim ostwestfälischen Hausgerätehersteller die Entwicklung von Komponenten aus Kunststoff leitet. Für die Innovation gab es in dieser Woche auf der Kunststoffmesse in Düsseldorf einen Preis des Verbandes Technische Kunststoff-Produkte, kurz Tec Part. "Unsere Herausforderungen an die Platte waren eher technischer Art", sagt Lenzen: "Wir wollten massiv Material sparen und damit ein insgesamt nachhaltiges Produkt bekommen. Das ist uns auch gelungen."