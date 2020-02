Axel Schweitzer, 50, leitet das Familienunternehmen Alba gemeinsam mit seinem Bruder Eric, 54. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und lebt mit seiner Familie teils in Berlin, teils in Hongkong.

Axel Schweitzer, 50, ist gerade mal nicht in China, seiner zweiten Heimat. Der Chef von Alba, Deutschlands zweitgrößtem Recycling-Unternehmen (nach Remondis), ist dieser Tage in Deutschland unterwegs. Seine Mission, sagt er, sei eine Welt ohne Müll. Helfen sollen dabei auch digitalisierte Abfalltonnen. Schweitzer hat ein bescheidenes Büro in der Nähe des Berliner Kudamms. Gleich neben seinem Schreibtisch steht ein Glas voller Kaffeekapseln. Aber dazu später mehr.