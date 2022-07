Von Saskia Aleythe, Flintbek

Als die Kollegen mit ihren Autos voller Werkzeuge zu den Kunden aufbrechen, rennt Tim Heidenreich noch schnell hinterher. Das Smartphone in der Hand, Videomodus an, es sind nur kleine Szenen auf dem Parkplatz, die er für später sammelt. Kurz nach sieben Uhr ist es an diesem Morgen, das sollen auch andere sehen, wie beim Sanitär- und Heizungsbetrieb Dau schon alle in Bewegung sind und die Laune tipptopp. Dabei hatte Heidenreich anfangs selbst Befürchtungen, wie seine Arbeit hier ankommt in Flintbek bei Kiel. Da rennt plötzlich ein 25-Jähriger mit einem Handy in der Hand über den Hof und filmt die alten Handwerker? "Mein Vater kommt auch aus dem Bereich, er hat gesagt: Tim, ich glaube, ich hätte dir erst mal eine in die Fresse gehauen, auf gut Deutsch gesagt. Ist aber nicht passiert."