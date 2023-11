Allein in den EU-Ländern fallen pro Jahr 35 Millionen Tonnen Elektromüll an. Mit dem Recht auf Reparaturen will die Union nun gegensteuern.

Kommentar von Mirjam Hauck

Hat das Europaparlament in dieser Woche das Ende der Wegwerfgesellschaft eingeläutet, mitten in den Rabattschlachten der Black Week? Die Abgeordneten in Straßburg, die am Dienstag mit großer Mehrheit dem "Recht auf Reparatur" zugestimmt haben, sehen das jedenfalls so. Das neue Gesetz verpflichtet Verkäufer, Produkte wie Waschmaschinen und Handys innerhalb der meist zweijährigen Gewährleistungszeit kostenlos zu reparieren - sofern das nicht mehr kostet als ein Ersatzprodukt. Auch müssen Hersteller Reparaturen für ältere Geräte anbieten und Ersatzteile kostengünstig und lange vorhalten.