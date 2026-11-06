Rechenzentren in Deutschland verbrauchen laut einer Greenpeace -Berechnung so viel Wasser wie eine Großstadt mit 275 000 Einwohnern. Im vergangenen Jahr hätten Rechenzentren für Clouddienste und KI-Anwendungen rund 13 Milliarden Liter Wasser zur Kühlung benötigt, teilte die Klimaschutzorganisation am Freitag in Hamburg mit. Der Wasserverbrauch könnte demnach angesichts mehrerer geplanter neuer Rechenzentren bis zum Jahr 2030 auf bis zu 27 Milliarden Liter pro Jahr steigen. „Der Trend zu immer größeren Anlagen mit ihrem enormen Wasserverbrauch verstärkt lokalen Wasserstress und löst Nutzungskonflikte aus“, sagte Greenpeace-Digitalexpertin Linda Klapdor. In wasserarmen Regionen dürften Rechenzentren nur mit geschlossenen Wasserkreisläufen ans Netz gehen, forderte sie. Der Strom für den Betrieb solle zudem aus erneuerbaren Energien stammen.

Nutzten sogenannte Mega-Rechenzentren geschlossene Kreisläufe, könnte das den Wasserverbrauch auf null senken. Etwa ein Drittel der aktuell rund 1200 Betreiber von Rechenzentren griffen jedoch auf Verdunstungskühlanlagen zurück. Dabei entweicht laut Greenpeace das genutzte Trinkwasser als Wasserdampf in die Atmosphäre und steht dem lokalen Wasserkreislauf nicht mehr zur Verfügung.

Greenpeace zufolge umgehen Betreiber von Rechenzentren bislang die seit November 2023 bestehende Meldepflicht für den Wasserverbrauch. Fehlende Daten würden dabei nicht systematisch kontrolliert, und es fehlten Obergrenzen für den Verbrauch. Die Meldepflicht müsse gerade im Blick auf geplante Mega-Rechenzentren verbessert werden, forderte Klapdor.

Laut Branchenverband Bitkom stieg der Energiebedarf von Rechenzentren in Deutschland 2026 auf rund 23 Milliarden Kilowattstunden. Zum Vergleich: Berlin verbraucht im Jahr etwa 14 Milliarden Kilowattstunden Strom. Bis 2030 steigt der Bedarf den Berechnungen zufolge auf bis zu 38 Milliarden Kilowattstunden. Der Wasserverbrauch je Kilowattstunde Anschlussleistung liege mit 0,1 Litern auf einem geringen Niveau. Insgesamt gibt es laut Bitkom-Studie aktuell mehr als 2000 Rechenzentren in Deutschland.