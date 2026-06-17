Deutschland will bei Rechenzentren seinen gewaltigen Rückstand aufholen. Es fehlt allerdings an Strom, wo er gebraucht wird. Die Betreiber der örtlichen Stromnetze können oft nicht liefern.

In den USA ist alles ein wenig größer. Riesige Pick-up-Trucks, Essensportionen im Super-Size-Format, und überhaupt das Land – es gibt da einfach sehr viel Platz. In einer Disziplin ist der Unterschied zu Europa aber geradezu dramatisch. Neben den Dimensionen, in denen in den USA neue Rechenzentren angekündigt und gebaut werden, wirken die europäischen Anstrengungen geradezu zwergenhaft.