Von Meike Schreiber, Frankfurt

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Donnerstag die Geschäftsräume der Hypo-Vereinsbank (HVB) in München im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Umsatzsteuerbetrug in Höhe von 200 Millionen Euro durchsucht. Im Fokus stehe ein Unternehmer, der verdächtigt wird, ein Netzwerk aus Scheinfirmen geschaffen zu haben, um ein komplexes System des sogenannten Umsatzsteuerkarussells zu betreiben, wie die Europäische Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, ohne den Namen der Bank zu nennen. Die Ermittlungen richten sich dem Vernehmen nach auch gegen Mitarbeiter der HVB. Die Bank ist also nicht nur im Zeugenstand durchsucht worden. In der Mitteilung der Behörde hieß es lediglich, es sei eine Bank durchsucht worden, über deren Konten die mutmaßlich illegalen Transaktionen abgewickelt worden seien. Die HVB bestätigte die Durchsuchungen und teilte mit, die Ermittlungen bezögen sich auf einen historischen Fall, an dem ein einzelner Kunde und mehr als eine europäische Bank beteiligt gewesen seien. Die HVB habe den Fall zuvor bei den Behörden angezeigt und kooperiere umfänglich mit den Behörden. Die betreffende Person sei nicht mehr Kunde der Bank.