Ravensburger will bei Babys punkten

Tobias Bug, Ravensburg

Schon kurz bevor die erste Adventskerze brennt, beginnt in Ravensburg die geschäftigste Zeit des Jahres. In der Spielefabrik laufen die Maschinen ohne Stopp, bekleben blaue Pappe mit Motiven von Harry Potter oder Pocahontas, stanzen Tausende Puzzleteilchen heraus und lassen sie in Schachteln purzeln mit dem blauen Dreieck.