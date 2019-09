Jena (dpa/th) - Das Unternehmen Jena-Optronik will sich nach Angaben des Thüringer Wirtschaftsministeriums bei der indischen Raumfahrtbehörde um Aufträge bewerben. Das Unternehmen mit Sitz in Jena stellt unter anderem Systeme für die Erdbeobachtung und Erkundung des Weltalls her. Am Samstag machte sich eine Thüringer Unternehmens- und Hochschuldelegation mit Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst auf den Weg nach Indien. Ziel der Reise sei, weitere Projekte für eine Zusammenarbeit anzubahnen, teilte Kerst am Samstag mit. In der Nacht hatte die indische Raumfahrtbehörde kurz vor ihrer ersten geplanten Mondlandung die Kommunikation zu ihrem Lander "Vikram" verloren. "Aber insgesamt passt es doch sehr gut, dass auf unserem Programm diesmal auch ein Termin bei der indischen Raumfahrtbehörde ISRO steht", sagte Kerst.

Der südasiatische Staat steht seit 2012 im Fokus der Thüringer Außenwirtschaftspolitik. Rund 100 Unternehmen aus dem Freistaat unterhalten nach Angaben des Ministeriums bereits Exportbeziehungen nach Indien.