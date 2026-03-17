Wie sieht eine Raumstation des 21. Jahrhunderts aus? Als die Menschen noch zum Mond flogen und Stanley Kubrick sein Weltraumepos „2001: A Space Odyssey“ verfilmte, also vor rund 60 Jahren, da war es praktisch gesetzt, dass eine Raumstation rund und groß sein und sich durch den Erdorbit drehen müsse. An Bord würde „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss in Dauerschleife laufen, vor den Fenstern der blaue Planet seine Runden drehen.