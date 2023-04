Raumfahrt:Explosionen gehören zum Geschäftsmodell

Kommentar von Dieter Sürig

Eigentlich ist da am Donnerstag nicht viel passiert: Eine neue Rakete namens Starship ist 39 Kilometer hoch geflogen und dann explodiert - na und? Da hat eben ein verrückter Milliardär mal wieder viel Geld in die Luft geblasen und dazu noch Unmengen Schadstoffe. Was soll also das ganze Gewese um eine weitere Rakete?