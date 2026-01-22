Und noch mehr Satelliten: Nach Elon Musk will nun US-Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos sein eigenes Netz an Internet-Satelliten aufbauen. Musk hat in den vergangenen Jahren bereits sein Starlink-System mit mittlerweile rund 9500 Satelliten im niedrigen Erdorbit zwischen 350 und 550 Kilometern Höhe platziert, Zehntausende sollen noch folgen. Seinem Rivalen Bezos reicht es nun offenbar nicht, dass sein Amazon-Konzern vergangenes Jahr die ersten Satelliten für das geplante Leo-System gestartet hat. Sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat ebenfalls angekündigt, ein Hochleistungs-Satellitennetzwerk aufbauen zu wollen.
RaumfahrtWeitere 5400 Satelliten für den Erdorbit
Lesezeit: 2 Min.
Elon Musk hat „Starlink“, jetzt will sein Rivale Jeff Bezos neben den 8000 Amazon-Satelliten mit einem weiteren Projekt noch Tausende weitere Hightech-Geräte ins All schießen – für das ganz exklusive Internet.
Von Dieter Sürig
Raumfahrt:Wettlauf im All zwischen Amazon, Musk und Europa
Amazon baut ein eigenes Satellitennetz für schnelles Internet aus dem Weltraum auf und greift damit Elon Musks Starlink an. Nutzer in der Ukraine suchen derweil nach einer europäischen Alternative.
Lesen Sie mehr zum Thema