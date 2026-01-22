Und noch mehr Satelliten: Nach Elon Musk will nun US-Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos sein eigenes Netz an Internet-Satelliten aufbauen. Musk hat in den vergangenen Jahren bereits sein Starlink-System mit mittlerweile rund 9500 Satelliten im niedrigen Erdorbit zwischen 350 und 550 Kilometern Höhe platziert, Zehntausende sollen noch folgen. Seinem Rivalen Bezos reicht es nun offenbar nicht, dass sein Amazon-Konzern vergangenes Jahr die ersten Satelliten für das geplante Leo-System gestartet hat. Sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat ebenfalls angekündigt, ein Hochleistungs-Satellitennetzwerk aufbauen zu wollen.