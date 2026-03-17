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Raumstation „Starlab“Saubere Unterwäsche im All

Lesezeit: 5 Min.

Voyager Technologies und Airbus wollen die Raumstation „Starlab“ bauen, sie soll in 500 Kilometer Höhe um die Erde fliegen.
Voyager Technologies und Airbus wollen die Raumstation „Starlab“ bauen, sie soll in 500 Kilometer Höhe um die Erde fliegen. Voyager Technologies, Airbus

Der „ISS“-Nachfolger „Starlab“, an dem auch europäische Firmen arbeiten, soll mehr Komfort bieten. Astronauten sollen dort unter anderem eine Waschmaschine und mehr Zeit für Forschung haben.

Von Dieter Sürig

Wie sieht eine Raumstation des 21. Jahrhunderts aus? Als die Menschen noch zum Mond flogen und Stanley Kubrick sein Weltraumepos „2001: A Space Odyssey“ verfilmte, also vor rund 60 Jahren, da war es praktisch gesetzt, dass eine Raumstation rund und groß sein und sich durch den Erdorbit drehen müsse. An Bord würde „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss in Dauerschleife laufen, vor den Fenstern der blaue Planet seine Runden drehen.

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