Raumfahrt ist ein volatiles Geschäft. Missglückt ein Raketenstart, kann der Wert des betroffenen Unternehmens schnell nach unten rauschen. Ob Satelliten, Frachtschiffe, Raumstationen oder ein Flug zum Mond: Anleger von Space-Aktien wetten darauf, dass ein Unterfangen gelingt, das sich an den Grenzen der Physik entlanghangelt.
RaumfahrtWarum Elon Musk mit Space-X an die Börse will
Lesezeit: 3 Min.
Der Tech-Milliardär strebt einen Erlös von 30 Milliarden Dollar an, das wäre dann der größte Börsengang, den es jemals gab. Bisher allerdings waren viele Projekte der Raumfahrtfirma eher dazu geeignet, eine mögliche Aktie in den Keller zu treiben.
Von Dieter Sürig
Lesen Sie mehr zum Thema