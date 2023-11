Raumfahrt:Starship, zweiter Versuch

Das Starship in dieser Woche vor dem zweiten Testflug am Startplatz in Boca Chica/Texas.

Im April hat Space-X sein neues Super-Raumschiff nicht in den Weltraum bekommen. Seitdem haben Elon Musks Ingenieure das "Starship" grundlegend überarbeitet. An diesem Samstag soll der Flug nun klappen.

Von Dieter Sürig

An diesem Samstag könnte er tatsächlich Raumfahrtgeschichte schreiben: Knapp sieben Monate nach dem ersten Versuch, will es der Milliardär Elon Musk mit seiner Raketenfirma Space-X nun schaffen, das Riesen-Raumschiff Starship in den Weltraum zu bekommen. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA hat den zweiten unbemannten Testflug der 5000 Tonnen schweren und 120 Meter langen Transportrakete am Mittwoch genehmigt. Space-X wollte am Freitag starten, musste aber eine Antriebskomponente austauschen. Zuletzt stand noch eine Untersuchung der US-Behörde für Fischerei und Wildtiere aus. Zahllose Spacefans werden wieder die Strände des texanischen Örtchens Boca Chica am Golf von Mexiko säumen, um das Spektakel zu erleben. Wenn alles klappt und auch das Wetter mitspielt, dann soll das Starship um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit abheben und nach 90 Minuten im Pazifik bei Hawaii landen. Der Booster geht nach dem Start im Golf von Mexiko nieder.