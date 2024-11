Von Dieter Sürig, Würzburg

Als die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) 2023 in ihrem jährlichen Bericht an die Bundesregierung mahnte, dass die Rahmenbedingungen für die deutsche Raumfahrt verbessert werden müssten, da war auch die Grundlagenforschung gemeint. Doch wie soll die genau ausschauen? Ein Beispiel dafür kann das Zentrum für Telematik (ZfT) in Würzburg sein, das eng mit der dortigen Universität und der Industrie zusammenarbeitet. Zum Beispiel zur Quantenverschlüsselung.