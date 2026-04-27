Vor einem Jahr war Rabea Rogge, 30, als erste deutsche Astronautin für dreieinhalb Tage im Erdorbit. Möglich machte dies der Krypto-Milliardär Chun Wang, den sie bei einem Expeditionstraining in Spitzbergen kennengelernt hatte. Er bot ihr später per Whatsapp die Teilnahme an einem privaten Raumflug an. Fram 2 hieß das Projekt. Mit einer Kapsel von Space-X ging es über Nord- und Südpol. Rogge ist längst wieder im irdischen Alltag angekommen. Sie meldet sich per Videocall von der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens in Trondheim, wo die Elektroingenieurin an ihrer Promotion zur Robotik arbeitet.