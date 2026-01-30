Ein Berliner Start-up hat es geschafft, bei der bevorstehenden Mondmission Artemis 2 mitzufliegen. Die 2020 gegründete Firma Neurospace baut kleine Fahrzeuge, Mondrover genannt, und will dafür Daten sammeln. Deshalb stellt sie nun einen von insgesamt vier kleinen Satelliten, die die Nasa mit an Bord der Rakete nimmt. Unter dem Namen Tacheles schicken die Gründer einen Satelliten mit Rover-Technologie mit, der soll in gut 40 000 Kilometer Entfernung von der Erde der Weltraumstrahlung im sogenannten Van-Allen-Gürtel ausgesetzt werden. „Wir haben dort extreme Strahlungsbedingungen und generieren Daten, die zur Erde gesendet werden“, sagt der operative Geschäftsführer Cornelius Joos. Das sei ein idealer Strahlentest für die geplanten Geräte.
RaumfahrtWenn die Mondrakete abhebt, ist auch ein Satellit aus Berlin an Bord
Mit der Nasa-Mission Artemis 2 sollen im Februar erstmals seit 1972 wieder Menschen um den Mond fliegen. Eine Berliner Firma darf einen kleinen Satelliten mitschicken.
Von Dieter Sürig
