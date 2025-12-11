Der deutsche Raumfahrtingenieur Hans Koenigsmann war bis 2021 Vizepräsident von Space-X. In ein paar Tagen wird der 62-Jährige rund 100 Kilometer über der Erde über allem schweben – in einer Kapsel des Musk-Rivalen Jeff Bezos. Das ist fast nichts im Vergleich zu den 9600 Kilometern Luftlinie, die das Videogespräch zwischen seinem Wohnort Los Angeles und München überwinden muss. Die Leitung steht, Koenigsmann sitzt in seinem Arbeitszimmer, hinter sich ein kleines Space Shuttle aus Stoff.