Milliardär Elon Musk will seine KI- und Raumfahrt-Aktivitäten bündeln und dafür seine beiden Firmen xAI und Space-X zusammenlegen. Durch die gemeinsame Nutzung von Rechenleistung, Daten und Ingenieurswissen sollen die KI-Entwicklung beschleunigt sowie Pläne wie weltraumgestützte Rechenzentren mit einer Million Satelliten vorangetrieben werden. Die Raumfahrtfirma Space-X, die voraussichtlich im Sommer an die Börse gehen soll, würde Reuters zufolge nach der Fusion mit 1,25 bis 1,5 Billionen Dollar bewertet. Dabei werde ein Emissionsvolumen von 50 Milliarden Dollar angepeilt. Ein Rekordwert. Der Ölkonzern Saudi Aramco hatte bei seinem Börsengang 2019 die bisherige Rekordsumme von rund 29 Milliarden Dollar eingenommen. Die wichtigsten Antworten.