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RaumfahrtWissen, was im Erdorbit passiert

Lesezeit: 5 Min.

Der Vyoma-Satellit „Flamingo“ soll Satelliten und Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn erfassen.
Der Vyoma-Satellit „Flamingo“ soll Satelliten und Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn erfassen.
Illustration: Vyoma (mit Hilfe von KI erstellt)

Die Zahl der Satelliten im All könnte sich bis 2030 vervielfachen. Bisher wissen die Europäer aber kaum, was in der Erdumlaufbahn herumschwirrt. Ein aktueller Vorfall zeigt, wie wichtig das wäre.

Von Dieter Sürig

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Wenn europäische Souveränität im Weltraum gefragt ist, dann geht es nicht nur um Trägerraketen oder um ein eigenes Satellitennetz für sicheres Internet aus dem All. Auch was die Überwachung Tausender Satelliten in der Erdumlaufbahn betrifft, ist Europa noch weitgehend von Datenbanken aus den USA abhängig – insbesondere vom dortigen Space Command, das dem Verteidigungsministerium zugeordnet ist. Die Daten sind wichtig, um drohende Kollisionen zwischen Satelliten und Weltraumschrott vorauszusagen und damit zu vermeiden. Aber auch zunehmend für militärische Zwecke.

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