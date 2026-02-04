Es hätte gut gepasst, wenn am nächsten Wochenende die vier Astronauten der Nasa-Mission Artemis 2 zum Mond aufgebrochen wären, um ihn einmal mit ihrer Raumkapsel zu umkreisen. Doch die US-Weltraumbehörde Nasa musste die erste Mondreise von Menschen seit 1972 wegen eines Wasserstofflecks auf März verschieben. Und so steht an diesem Mittwoch ein anderes lunares Abenteuer recht allein da: Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB will eine Start- und Landebasis auf der Mondoberfläche errichten und hat dafür die European Moonport Company gegründet. Die Gesellschafter OHB SE und OHB Venture Capital hatten das Vorhaben namens Luna Europa bereits im Juli 2025 beim Amtsgericht München angemeldet. Nun wollten sie wohl den lunaren Artemis-Hype nutzen, um das Konzept am OHB-Standort im oberbayerischen Oberpfaffenhofen vorzustellen.
Von Dieter Sürig
