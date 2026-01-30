Die Trägerrakete des Münchner Start-ups Isar Aerospace soll im März zu ihrem zweiten Testflug abheben. Das technische Problem, welches den ursprünglich für vergangene Woche geplanten Start verhinderte, sei behoben, wie das Unternehmen mitteilte. Das neue Zeitfenster für den geplanten Start am norwegischen Startplatz Andøya beginnt am Donnerstag, 19. März.

Nach Firmenangaben verzögert sich das nächste Zeitfenster für den Start des Microlaunchers, wie Fachleute solche Kleinraketen wie jene von Isar Aerospace nennen, auch deswegen, weil in Andøya in den kommenden Wochen andere Startaktivitäten geplant seien. Von dort heben seit Jahrzehnten immer wieder Höhenforschungsraketen von Universitäten und des Militärs ab. Die Rakete von Isar Aerospace befinde sich wieder in einer Halle nahe dem Startplatz.

Vergangene Woche hatte das Unternehmen den zweiten Flug kurzfristig abgesagt, weil ein Druckventil nicht so funktionierte, wie erwartet. „Wir konnten das Ventilproblem schnell beheben und damit den Weg für die Startvorbereitungen frei machen“, so Unternehmenschef und Mitgründer Daniel Metzler in einer Mitteilung der Firma.

Die Spectrum genannte Rakete hatte im März 2025 ihren ersten Testflug absolviert, bei dem der Flug 30 Sekunden nach dem Start wegen technischer Probleme abgebrochen werden musste. Die Rakete ist für den Transport erdnaher Satelliten in die Umlaufbahn gedacht und kann etwa eine Tonne transportieren. Die europäische Raumfahrt setzt große Hoffnungen in Kleinraketen wie von Isar Aerospace. Europa braucht neben den bestehenden größeren Esa-Transportraketen Ariane und Vega weitere Alternativen, um den unabhängigen Zugang ins All zu sichern. In Deutschland entwickeln auch Rocket Factory Augsburg und Hyimpulse sogenannte Microlauncher. Viele Satelliten werden noch mit Raketen des US-Herstellers Space-X gestartet.