Zugegeben, der Firmenname Isar Aerospace klingt vielleicht nicht ganz so weltläufig wie Elon Musks Space-X oder Jeff Bezos’ Blue Origin, doch sollte er auch so etwas wie ein politisches Statement des Münchner Start-ups sein. „Der Name zeigt, wie verbunden wir mit unserer Herkunft sind“, sagte Firmenchef Daniel Metzler mal der Süddeutschen Zeitung. „Er ist auch angelehnt an die Tatsache, dass wir uns dafür entschieden haben, dieses Unternehmen hier zu gründen und aufzubauen und eben nicht in den USA oder irgendwo anders.“ Trotz schwierigerer Bedingungen für Start-ups, trotz der Bürokratie. „Es kann nicht sein, dass überall auf der Welt etwas in dem Bereich passiert, nur in Europa nicht“, sagte er bereits 2018 der SZ.