Ein schneller Blick nach draußen? Bitte sehr. Daniel Metzler sitzt an diesem Montagmorgen um neun Uhr ganz in der Nähe des Raketenstartplatzes in einem Büro neben dem Kontrollzentrum und schwenkt die Kamera des Videocalls in Richtung Fenster. Draußen ist es stockdunkel, die Sonne geht erst in anderthalb Stunden auf – und dann auch nur für einen knapp dreistündigen arktischen Wintertag. Aber was heißt das hier schon, hell oder dunkel, Tag oder Nacht? Metzler ist nicht zum Wandern hier.
RaumfahrtEin Raketenstart entscheidet über Europas Zukunft
Lesezeit: 7 Min.
Wenn das Münchner Start-up Isar Aerospace am Mittwochabend eine Transportrakete ins All bringt, geht es um die Sicherheit des Kontinents. Und die Frage, wie man sich unabhängiger von den USA machen kann.
Von Thomas Fromm und Dieter Sürig
Raumfahrt und Verteidigung:„Sollte ein Krieg ausbrechen, wird der Weltraum zu einem entscheidenden Faktor“
Generalmajor Michael Traut ist bei der Bundeswehr für die Weltraumsicherheit verantwortlich. Ein Gespräch über Machtkämpfe im Orbit, römische Gladiatoren und warum Deutschland nun auch verstärkt im All verteidigt werden soll.
Lesen Sie mehr zum Thema