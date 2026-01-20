Ein schneller Blick nach draußen? Bitte sehr. Daniel Metzler sitzt an diesem Montagmorgen um neun Uhr ganz in der Nähe des Raketenstartplatzes in einem Büro neben dem Kontrollzentrum und schwenkt die Kamera des Videocalls in Richtung Fenster. Draußen ist es stockdunkel, die Sonne geht erst in anderthalb Stunden auf – und dann auch nur für einen knapp dreistündigen arktischen Wintertag. Aber was heißt das hier schon, hell oder dunkel, Tag oder Nacht? Metzler ist nicht zum Wandern hier.