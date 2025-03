Dass ein deutsches Start-up den Amerikanern voraus ist, passiert nicht so häufig, vor allem dann, wenn Google involviert ist. Das Münchner Start-up Ororatech ist so ein Beispiel: Die Gründer um Thomas Grübler, 33, sind gerade dabei, ein weltweites Satellitennetz aufzubauen, das rund um die Uhr Wald- und Buschbrände frühzeitig erkennen soll. Mehrere Satelliten hat das Unternehmen bereits im All, in der kommenden Woche sollen acht weitere mit einer Rakete starten. Geplant sind insgesamt 100 Kleinsatelliten, die innerhalb der nächsten fünf Jahre in der Erdumlaufbahn sein und ihren Betrieb aufnehmen sollen, wie Grübler sagt.

Das Münchner Unternehmen, das mittlerweile rund 110 Leute beschäftigt, bekommt nun Konkurrenz – oder auch Unterstützung, je nachdem, wie man die Sache betrachtet. Der amerikanische Google-Konzern baut nämlich ebenfalls eine Satellitenkonstellation im Kampf gegen das Feuer auf und hat gerade den Start des ersten Satelliten bekannt gegeben.

Es handelt sich dabei um ein so genanntes Non-profit-Projekt, doch ist denkbar, dass Google damit irgendwann Geld verdienen will. Google Research baut das Firesat-Projekt innerhalb der Earth Fire Alliance zusammen mit Muon Space, der Gordon and Betty Moore Foundation sowie dem Environmental Defense Fund auf. Google unterstützt Firesat mit 13 Millionen Dollar. Der Hersteller Muon Space sitzt wie der Konzern ebenfalls im Silicon Valley. Und Muon Space hat den ersten Prototypen der Konstellation namens Firesat am Samstag an Bord einer Falcon 9 von Space-X gestartet.

Die Allianz um Google will nach eigenen Angaben insgesamt 50 Satelliten ins All schicken. „Die neue, KI-gestützte Satellitenkonstellation soll helfen, Waldbrände frühzeitig zu erkennen und so schneller einzudämmen“, so der Konzern. Google wirbt damit, dass die Satelliten Brände bereits ab einer Größe von fünf mal fünf Metern erkennen können. Das System soll später alle 20 Minuten hochauflösende Bilder liefern. Einerseits sollen Brände somit möglichst schnell erkannt werden können. Zum anderen will die Initiative ein Archiv mit historischen Branddaten aufbauen, um Feuerverläufe präziser prognostizieren zu können.

Beim Brand im Raum Los Angeles hätten solche Satelliten geholfen

Brände wie Anfang des Jahres in der Region von Los Angeles könnten mit Hilfe der Feuermelder aus dem All womöglich effektiver bekämpft werden. Die Zunahme von Waldbränden im Zuge des Klimawandels ist ein globales Phänomen. Nach Angaben der Europäischen Kommission sind 2023 EU-weit fast 500 000 Hektar Fläche verbrannt. 2017 waren es sogar fast eine Million Hektar. Google weist darauf hin, dass bisherige Frühwarnsysteme oft auf Satellitenbildern in niedriger Auflösung oder mit starker zeitlicher Verzögerung basieren. Ein Grund, wieso Google und die Earth Fire Alliance das Projekt Firesat aufbauen.

Bei solchen Bränden werde mehr CO₂ freigesetzt, die Temperaturen stiegen, der Klimawandel werde beschleunigt. „Ein verbessertes Management von Waldbränden schützt auch Leben, Häuser und Gemeinden, die diesen Gefahren ausgesetzt sind“, so Juliet Rothenberg, Produktdirektorin bei Google Research, in einem Google-Blog.

Die Kalifornierin habe bei einem Waldbrand vor vier Jahren selbst fliehen müssen. „Nachdem wir evakuiert waren, starrten wir ständig auf Satellitenbilder, um zu sehen, ob das Feuer die Straße überquert hatte.“ Es habe kaum aktuelle Daten gegeben. „Alles, was wir erhielten, waren alle zwölf Stunden aktualisierte Satellitenbilder, während in der gesamten Bay Area der Himmel rot und voller Rauch war.“ Noch schockierender sei der Umstand gewesen, dass auch die Behörden kaum bessere Daten gehabt hätten.

Das Münchner Start-up Ororatech kooperiert mit Google. Man sehe sich nicht als Wettbewerber, sagt ein Sprecher. Es gebe seit rund einem Jahr Gespräche und man könne gegenseitig von der Kooperation profitieren.

Das 2018 gegründete Unternehmen hatte bereits Anfang 2022 den ersten Demosatelliten gestartet – groß wie ein Schuhkarton und mit einer selbst entwickelten Infrarot-Wärmebildkamera. Erst Mitte Januar hatte Ororatech den Satelliten Forest-3 ins All gebracht. Er soll präzise Wärmebilder und Echtzeitdaten liefern, „die es den Nutzern ermöglichen, die Auswirkungen von Waldbränden und des Klimawandels abzumildern“, so Ororatech. Mit einer Kleinrakete des US-Unternehmens Rocketlab soll dann voraussichtlich kommende Woche von Neuseeland aus die erste größere Gruppe von acht Ororatech-Satelliten starten.

Illustration des Ororatech-Satelliten "Forest-3" zur Früherkennung von Wald-und Buschbränden (Foto: Orotatech)

Nach Angaben Grüblers handelt es sich dabei nicht mehr um Prototypen, sondern um die erste Tranche für die künftige Konstellation. 100 je zehn Kilo schwere Satelliten sollen Feuer aus 525 Kilometeren Höhe bereits auf einer Fläche von vier mal vier Metern erkennen können. Alle 30 Minuten soll es aktuelle Bilder geben.

Für Grübler haben die neuen Systeme den Vorteil, dass Wald- und Buschbrände schneller entdeckt werden können. Dies auch deswegen, weil zum Beispiel Satelliten der US-Raumfahrtagentur Nasa oder des EU-Systems Copernicus wegen der Lichtverhältnisse nur bestimmte Tageszeiten abdecken und zudem eine schlechtere Auflösung haben. Ororatech überwache die Erdoberfläche hingegen auch in den Hauptbrandzeiten am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr. Auch Satellitenaufnahmen um vier morgens seien sehr hilfreich, um den Einsatzstäben beim Morgenbriefing aktuelle Daten zur Verfügung stellen zu können, sagt Grübler.

Kommerzielle Anbieter wie das Start-up Ororatech können da weiterhelfen und sind bereits weltweit unterwegs. Die Münchner haben gerade einen Vertrag mit der kanadischen Regierung abgeschlossen, um dort zusammen mit dem Raumfahrtunternehmen Spire Global eine spezielle Satellitenkonstellation aufzubauen. Wert: 72 Millionen kanadische Dollar. Die Satelliten sollen 2029 starten und Waldbrände in Kanada aufspüren. 2023 hat Ororatech eine enge Kooperation mit Forstbehörden in Australien geschlossen, 2024 mit Griechenland, um frühzeitig Buschfeuer zu entdecken. Die Firma hat aber auch schon einen millionenschweren Vertrag der europäischen Raumfahrtagentur Esa, um Daten zu Klimawandel, Meeres- und Landmanagement zu liefern.

Die Wagniskapitalgeber Findus, Ananda Impact, Apex, der von Bayern Kapital verwaltete Wachstumsfonds Bayern sowie mehrere private Investoren hatten den Aufbau der ersten Satelliten 2021 mit knapp sechs Millionen Euro finanziert. Bei einer zweiten Finanzierungsrunde sammelte Ororatech im vergangenen Herbst 25 Millionen Euro ein – unter Führung der Investmentfirma Korys, des European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) und des langjährigen Investors Bayern Kapital.