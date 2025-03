Europa muss im All unabhängiger von den USA werden

Lange sah es so aus, als wenn sich die europäische Raumfahrt noch ewig auf die USA verlassen könnte. Die Raumfahrtorganisation Esa konnte mit Gegengeschäften ihre Astronauten auf die Raumstation ISS bringen, ähnliches ist bei den Mondmissionen der US-Agentur Nasa vorgesehen. Zumindest, solange US-Präsident Trump will, möchte man mittlerweile fast hinzufügen. Verschiedene Institutionen, sogar die Bundeswehr, nutzen die vielfach bewährte und vergleichsweise preisgünstige Trägerrakete Falcon 9 von Elon Musks Firma Space-X, um Satelliten ins All zu schießen. Selbst Esa und EU wurden dort Kunden, als den Europäern im vorigen Jahr zeitweilig die Raketen ausgingen. Die Vorgänge unter der neuen US-Regierung deuten aber darauf hin, dass diese bequemen Zeiten bald vorbei sein könnten. Europa muss unabhängiger werden.