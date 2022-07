Die Trägerrakete soll wirtschaftlicher werden und den souveränen Zugang Europas ins All erweitern. Diesmal ist auch Deutschland an der Entwicklung beteiligt. Die neue Version soll am Mittwoch erstmals starten.

Von Dieter Sürig

Als die Europäische Raumfahrtagentur Esa 1998 beschloss, eine kleine Schwester für die Trägerrakete Ariane zu entwickeln, war die Euphorie groß. Die neue Vega-Rakete, die erst 14 Jahre später abhob, sollte kleinere Satelliten, für die die Ariane zu groß ist, ins All bringen und das europäische Angebot wettbewerbsfähiger machen. Mit Vega wollte Europa auch unabhängiger von russischen Raketen wie Sojus und Rockot werden, die auch im westlichen Auftrag flogen. Sogar Fracht zur Raumstation ISS wollte man fliegen, was nie passierte.

Wie wichtig es ist, dass die Europäer souverän ins All kommen, zeigt der russische Überfall auf die Ukraine: "Was in den vergangenen Monaten geschehen ist, unterstreicht die Notwendigkeit, einen unabhängigen Zugang zum Weltraum zu haben", sagte Stefano Bianchi, Leiter der Esa-Raketenprogramme, vorige Woche. Doch ebenfalls im Hinblick darauf, dass immer wieder auch kleinere europäische Satelliten mit US-Raketen von Space-X starten, ist der Esa eine wettbewerbsfähige europäische Konkurrenz im Vega-Segment wichtig.

Da passt es ganz gut, dass die Europäische Raumfahrtagentur zehn Jahre nach dem Erststart der Vega, dem nur 19 Flüge folgten - darunter zwei Fehlschläge -, einen zweiten Versuch unternimmt: Die 35 Meter lange vierstufige Neuentwicklung Vega-C soll 50 Prozent leistungsfähiger, variabler und günstiger sein, also wettbewerbsfähiger, als die erste Vega. Mit zwei neuen Feststofftriebwerken soll sie nun bis zu 2,3 anstatt 1,5 Tonnen in eine 700 Kilometer hohe Umlaufbahn schießen können. Eines der Feststofftriebwerke wird auch in der Ariane 6 genutzt, das soll die Kosten senken. Der erste Einsatz ist für diesen Mittwoch vom Startplatz in Kourou, Französisch-Guyana, aus geplant.

Erstmals gibt es bei der Entwicklung der Vega-Rakete eine deutsche Beteiligung. So kommen 6,67 Prozent der Investitionskosten aus Berlin, die Gesamtentwicklung schlägt mit 360 Millionen Euro zu Buche. Hauptauftragnehmer ist die italienische Firma Avio, zumal Italien rund 52 Prozent des Projekts finanziert. Aus Deutschland kommen vor allem Treibstofftanks für die Oberstufe, die die Ariane-Group in Bremen baut.

An der ersten Vega-Version war Deutschland nicht interessiert, weil es keinen zusätzlichen Bedarf für eine Rakete dieser Größe sah. Das Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR) wollte dann aber doch ein Triebwerk entwickeln, um das in der Vega-Oberstufe Avum verbaute, mehrfach zündbare russisch-ukrainische Flüssigkeitstriebwerk auszutauschen und damit Abhängigkeiten zu reduzieren. "Eigentlich hatten wir bereits 2014 entschieden, das ukrainische Triebwerk durch ein deutsches Triebwerk zu ersetzen, das scheiterte aber letztendlich an der Haltung Italiens", sagt Denis Regenbrecht, Leiter des Bereichs "Ariane, Operationelle Träger, Infrastruktur" beim DLR. "Die Italiener waren mit dem Triebwerk aus der Ukraine sehr zufrieden, weswegen sie das Risiko nicht eingehen wollten, ein neues einzusetzen." Das deutsche Triebwerk komme von Ariane-Group und werde bei der Ariane 6 genutzt, die erst 2023 startet.

Ein ukrainisches Triebwerk könnte zum Problem werden

Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie schnell solche Abhängigkeiten entstehen, denn die Avum-Oberstufe ist auch in der neuen Vega-Version verbaut. Nach Esa-Angaben sind dafür bereits sechs ukrainische Triebwerke ausgeliefert. Für den Fall, dass weitere wegen des Krieges nicht verfügbar sein sollten, arbeitet die Esa an Alternativen. Gut möglich, dass auch das Ariane-Triebwerk zur Option werden könnte. "Unsere Zusammenarbeit mit der Ukraine wird fortgesetzt", sagte Esa-Manager Stefano Bianchi. Man denke aber über Back-up-Lösungen nach.

Dies ist umso dringlicher, weil für die Vega-C bis 2025 im Prinzip bereits 14 Flüge gebucht seien - inklusive des Erststarts. "Die Kunden warten auf uns", sagte Bianchi. 2024 soll Vega-C auch erstmals den Space Rider ins All bringen: ein wiederverwendbares Esa-Raumfahrzeug für wissenschaftliche Experimente, das mindestens zwei Monate im All bleiben kann, bevor es zur Erde zurückkehrt. Deutschland ist daran nicht beteiligt.

Am Mittwoch geht es darum, den Satelliten Lares-2 in einer Umlaufbahn auf 5893 Kilometern Höhe auszusetzen. Der Satellit untersucht dort die Verzerrung der Raumzeit, wie sie Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie vorausgesagt hat. Auf 5841 Kilometern Höhe folgen sechs Cubesats, also schuhkartongroße Wissenschaftssatelliten. Komponenten von Lares-2 stammen übrigens vom italienischen Ableger der deutschen OHB-Gruppe.