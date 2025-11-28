Rund 45 Prozent mehr für die europäische Raumfahrt? Dass die Bundesregierung der Raumfahrtagentur Esa bis 2028 inflationsbereinigt 5,1 Milliarden Euro überweist, zuletzt waren es 3,5 Milliarden Euro für drei Jahre, ist mehr als überfällig. Kritiker mögen einwenden, dass das Geld für irdische Probleme besser angelegt wäre: marode Schulen, zu wenig Kindergärten, einsturzgefährdete Brücken, eine kaputt gesparte Bahn. Warum dann Milliarden ins All schießen?