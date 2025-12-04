Raumfahrt ist seit jeher für Premieren gut. Und mit diesem Flug könnte die deutsche Raumfahrt bald mehrere „Firsts“ erleben. So wollen die Raumfahrtingenieure Michaela Benthaus, 33, und Hans Koenigsmann, 62, voraussichtlich noch im Dezember mit der Rakete New Shepard von Jeff Bezos ins All starten. Blue Origin hat seit 2021 bei 15 solcher touristischen Kurzflüge von Texas aus 80 Menschen in die Schwerelosigkeit gebracht, diesmal wären erstmals Deutsche dabei.