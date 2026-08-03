Wenn US-Firmen wie Space-X einen neuen Weltraumservice entwickeln, dann gibt es Jahre später Nachahmer in Europa. Dies nicht nur mit dem Ziel, ebenfalls erfolgreich mit dem Geschäftsmodell zu werden, sondern gerne auch, um ein souveränes europäisches Gegenstück anbieten zu können. Als Space-X im Juni eine Kapsel namens Starfall testete, mag der Reflex ähnlich gewesen sein: Elon Musks Firma entwickelt eine unbemannte Kapsel, die eine Tonne Experimente ins All und zur Erde zurückbringen soll – ohne an eine Raumstation anzudocken. Neben Forschung ist auch eine Fertigung in der Schwerelosigkeit denkbar – das könnte Europa doch auch gut brauchen.