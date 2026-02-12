Was hat die europäische Transportrakete Ariane 6 mit dem Heavy-Metal-Festival in Wacken zu tun? Also die Rakete der Raumfahrtagentur Esa, die tonnenschwere Satelliten in die Schwerelosigkeit des Alls transportieren kann, und das Treffen der Musikfans im schweren Matsch von Wacken. Die Rakete besteht ja nicht einmal aus Heavy Metal, eher aus Leichtbaustoffen wie Carbonfaser und Alulegierungen. Sicher, Dezibel können beide ordentlich machen, doch was haben sie sonst gemeinsam? Der Branchenverband BDLI hat dort im vorigen Sommer jedenfalls mit einem Space Camp für die Raumfahrt geworben. Und so kam es, dass dort auch ein Modell der Ariane 6 im Maßstab 1:4 Aufsehen erregte.
RaumfahrtDie XL-Rakete von „Ariane“ fliegt erstmals ins All – für Amazon
Der Konzern hat 18 „Ariane“-Raketen für seine Internetsatelliten gebucht. Die erste ist nun in den Erdorbit gestartet – es war auch eine Premiere für die „Ariane 64“.
Von Dieter Sürig
