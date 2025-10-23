Spätestens mit dem Ukraine-Krieg und den unwägbaren politischen Verhältnissen in den USA ist in der europäischen Raumfahrt mehr Unabhängigkeit angesagt. Auch die wachsende Dominanz amerikanischer Satelliten- und Raketenhersteller wie Space-X belastet die Geschäfte europäischer Rivalen. Unter dem Arbeitstitel „Project Bromo“ hatten die Luft- und Raumfahrtkonzerne Airbus, Thales aus Frankreich und Leonardo aus Italien seit geraumer Zeit darüber verhandelt, ihre verlustreichen Raumfahrtsparten zusammenzulegen und ein Gegengewicht zur globalen Konkurrenz zu bilden. Nun haben sie eine entsprechende Grundsatzvereinbarung unterzeichnet.