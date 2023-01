Ratenkredite:Wenn Schulden plötzlich wieder schmerzen

Von Felicitas Wilke

In den Werbeprospekten mancher Möbelhäuser und Elektronikmärkte bekommt die kleinste Ziffer weiterhin einen großen Auftritt. Um Menschen davon zu überzeugen, sich etwas zu leisten, was sie sich auf Anhieb nicht leisten können, bieten Unternehmen wie Segmüller oder Mediamarkt mit Partnerbanken auch weiterhin zinslose Ratenkredite an. Besser bekannt sind sie als Null-Prozent-Finanzierung. Ansonsten aber sind die Zeiten vorbei, in denen sich Verbraucherinnen und Verbraucher von der Bank sehr günstig Geld leihen konnten oder, noch extremer, dafür als Werbegag sogar Geld geschenkt bekamen. Die Zinsen sind wieder da, auch bei den Ratenkrediten.