Sind Bio-Lebensmittel besser fürs Klima und für gesundes Altern? Die Allgäuer Firma Rapunzel ist sich sicher und hat für ihre Art der Produktion ein eigenes Museum gebaut.

Von Michael Kläsgen

Ganz hinten in ihrem Museum hat die Naturkostfirma Rapunzel Tipps parat, wie Lebensmittelmittel länger frisch bleiben. Spielerisch mit kleinen Drehtafeln, so als wär’s für Kinder. Etwa wie schrumpelige Möhren knackig bleiben. Die Möhren einfach in ein Wasserbad im Glas stecken und fertig. Das Museum ist Teil der Firmenwelt in Legau, 20 kurvenreiche Autominuten südlich von Memmingen im Allgäu entfernt.